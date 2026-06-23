Белгия издаде европейска заповед за арест на Димитрис Аврамопулос по делото "Катаргейт"

Белгийските съдебни власти са издали европейска заповед за арест на гръцкия депутат и бивш еврокомисар Димитрис Аврамопулос във връзка с разследването по аферата Катаргейт, съобщават гръцки медии.

Според информацията заповедта вече е изпратена до гръцките съдебни власти и е постъпила в Апелативната прокуратура в Атина. Тъй като Аврамопулос е действащ депутат, заповедта не може да бъде изпълнена преди евентуално сваляне на депутатския му имунитет.

В понеделник политикът, придружен от своя адвокат, е посетил Апелативната прокуратура, за да бъде официално информиран за развитието на случая. Очаква се искането за сваляне на имунитета му да премине през необходимите съдебни и парламентарни процедури.

Самият Аврамопулос категорично отрича да има каквато и да е връзка с корупционния скандал Катаргейт. В официална позиция той заявява, че няма да се възползва от депутатския си имунитет и настоява случаят да бъде напълно разследван от гръцкото правосъдие.

Бившият еврокомисар твърди, че всякакви опити името му да бъде свързвано с организацията Fight Impunity и с разследването са неоснователни. Той подчертава, че въпросът е бил разглеждан и в миналото при пълна институционална прозрачност и предупреждава, че ще потърси правата си по съдебен ред срещу всяка според него невярна или подвеждаща информация.

Скандалът Катаргейт избухна през 2022 г. и се превърна в един от най-големите корупционни скандали в историята на Европейския парламент, като разследването на белгийските власти продължава и до днес. Белгийските власти започнаха разследване по подозрения, че представители на Катар, а впоследствие и на Мароко, са се опитвали да влияят върху решения и позиции на европейски институции чрез подкупи, подаръци и други облаги.

Световният отзвук дойде след акция на белгийската полиция през декември 2022 г., когато при обиски в Брюксел бяха открити около 1,5 милиона евро в брой, разпределени в чанти, куфари и жилища на заподозрени лица.

Повече от три години след началото на разследването белгийските власти продължават да събират доказателства, а делото остава едно от най-значимите антикорупционни производства в Европейския съюз през последното десетилетие.