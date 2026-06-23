Тръмп пак захапа страните от НАТО, че не му помогнали във войната с Иран

Часове преди визитата на генералния секретар на НАТО във Вашингтон, Доналд Тръмп пак обвини европейските страни от НАТО, че не са помогнали на САЩ във войната с Иран.

Американският президент отново натърти, че през годините страната му е инвестирала големи суми за отбраната на Европа, но съюзниците не са откликнали, когато се е нуждаел от помощ във войната с Иран, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Той спомена Великобритания, Германия и Италия, казвайки: "Когато ги помолихме да се присъединят, те не бяха до нас". Държавният глава на САЩ не навлезе в подробности относно поисканата помощ.

Той каза още, че страната му е похарчила стотици милиони долара, за да защити Европа от Русия. Тръмп намекна, че в бъдеще може да няма желание да помага на съюзниците от НАТО.

От началото на конфликта с Иран Тръмп периодично атакува алианса и страните в него, които избегнаха директно включване във войната. Вътре в НАТО имаше разделение, като някои държави отказаха да предоставят на САЩ бази и въздушно пространство за удари срещу Иран.

Генералният секретар Рюте ще е във Вашингтон до четвъртък. Тръмп ще участва на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли.