Русия и Украйна си размениха удари с дронове и ракети

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Русия и Украйна си размениха нови въздушни удари през изминалата нощ, като Москва порази украински цели с дронове, а Киев съобщи за операции срещу контролирани от Русия райони.

В Украйна ранените са шестима. Още в събота украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се очакват масирани руски въздушни удари. В Киев беше обявена въздушна тревога и бе издаден призив към гражданите да се укрият в бомбоубежищата в ранните часове на вторник.

Двама души са потърсили медицинска помощ след руски удар в Запорожката област, а още трима са били ранени в Сумска област късно снощи. Наред с това атака с дронове срещу Харков рани една жена.

В същото време след украинска атака с дронове срещу контролираната от Русия част от Донецка област са ранени 18 души, заяви назначеният от Москва лидер на т.нар. Донецка народна република Денис Пушилин.

По думите му в Калининския район на град Горловка при атака с дрон срещу автобус от градския транспорт на линия №2 са получили средно тежки травми трима мъже и 11 жени, както и тийнейджър.

Освен това през нощта по време на потушаване на пожар, предизвикан от атака с украински дрон, вследствие на повторен удар по цистерна на пожарната е пострадал служител на Министерството на извънредните ситуации на Русия.