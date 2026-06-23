Япония ще има втора столица

Япония ще още една столица освен Токио. Идеята беше подкрепена от премиерката Санае Такаичи.
Идеята за втора столица циркулира от известно време и целта е да се предотврати настъпването на хаос в случай на голямо природно бедствие. Предвижда се това да бъде Осака - третият по-големина град, разположен на остров Хоншу.
Проектът за втора столица вече е задвижен и се очаква да бъде приет преди 17 юли тази година, съобщават японски медии.
Япония е страна, в която често има големи земетресения. От години сеизмолозите предупреждават, че директно под Токио има риск от мегаземетресение. Сегашната столица е политически, икономически и административен център, което означава, че едно голямо бедствие може да парализира цялата страна.
Очаква се в Осака да бъде изградена инфраструктура, която ще дублира тази на Токио с всички административни, правителствени и важни икономически сгради. Така резервната столица ще може да поеме функциите на основна такава при нужда.
Най-силното земетресение в историята на Япония е на 11 март 2011 г. Тогава е регистриран трус от 9-9,1 по моментната магнитудна скала (б.р. - тази скала се използва при такива мощни трусове, защото е по-точна). Земетресението е четвъртото най-силно в света от началото на съвременните измервания през 1900 г.
Мощният трус продължава около 6 минути с епицентър край североизточното крайбрежие на остров Хоншу. Земетресението предизвиква цунами с вълни до 40 метра.
Около 20 хил. души загиват при труса или са обявени за изчезнали. Заличени са цели градове по крайбрежието. 14-метрова вълна удря ядрената централа "Фукушима", което води до най-тежката ядрена катастрофа след тази в Чернобил.