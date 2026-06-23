Япония ще има втора столица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Япония ще още една столица освен Токио. Идеята беше подкрепена от премиерката Санае Такаичи.

Идеята за втора столица циркулира от известно време и целта е да се предотврати настъпването на хаос в случай на голямо природно бедствие. Предвижда се това да бъде Осака - третият по-големина град, разположен на остров Хоншу.

Проектът за втора столица вече е задвижен и се очаква да бъде приет преди 17 юли тази година, съобщават японски медии.

Япония е страна, в която често има големи земетресения. От години сеизмолозите предупреждават, че директно под Токио има риск от мегаземетресение. Сегашната столица е политически, икономически и административен център, което означава, че едно голямо бедствие може да парализира цялата страна.

Очаква се в Осака да бъде изградена инфраструктура, която ще дублира тази на Токио с всички административни, правителствени и важни икономически сгради. Така резервната столица ще може да поеме функциите на основна такава при нужда.

Най-силното земетресение в историята на Япония е на 11 март 2011 г. Тогава е регистриран трус от 9-9,1 по моментната магнитудна скала (б.р. - тази скала се използва при такива мощни трусове, защото е по-точна). Земетресението е четвъртото най-силно в света от началото на съвременните измервания през 1900 г.

Мощният трус продължава около 6 минути с епицентър край североизточното крайбрежие на остров Хоншу. Земетресението предизвиква цунами с вълни до 40 метра.

Около 20 хил. души загиват при труса или са обявени за изчезнали. Заличени са цели градове по крайбрежието. 14-метрова вълна удря ядрената централа "Фукушима", което води до най-тежката ядрена катастрофа след тази в Чернобил.