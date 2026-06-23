Румънският парламент отхвърли кабинета на Адриан Вещя

Парламентът на Румъния отхвърли предложения кабинет на номинирания за премиер Адриан Вещя, който не успя да събере необходимото мнозинство.

Правителството получи 189 гласа "за" и 23 "против" при тайно гласуване в съвместно заседание на двете камари. За да бъде приета номинацията обаче бяха нужни поне 233 гласа "за".

"Включих се в този проект с добри намерения. Смятах, че е необходимо да отговоря на това предизвикателство, съжалявам, че не успя да се осъществи", заяви Вещя след вота, пише БТА.

Кандидатурата му беше подкрепена от най-голямата парламентарна сила - Социалдемократическата партия (СДП), както и от част от либералите. Вещя обаче се оказа в конфликт с ръководството на собствената си Национално-либерална партия (НЛП), която го изключи от редиците си след решението му да приеме мандата без съгласие на партийното ръководство.

Президентът Никушор Дан връчи мандат на Вещя преди седмица, след като предишният кандидат за премиер Еуджен Томак се отказа. Сега Дан трябва да проведе нови консултации с парламентарните партии и да предложи нов кандидат за премиерския пост.

Политическата криза в Румъния продължава от началото на май, когато се разпадна проевропейска коалиция на СДП, НЛП, "Съюз за спасение на Румъния" и Демократичния съюз на унгарците в Румъния. Последвал вот на недоверие свали правителството на Илие Боложан, а страната остана с кабинет с ограничени правомощия.

Допълнително напрежение създаде решението на крайнодесния "Алианс за обединение на румънците" (АУР) да напусне залата по време на дебатите и гласуването. Партията, която настоява за предсрочни избори, отказа да подкрепи Вещя въпреки проведените разговори с него.

До предсрочни избори може да се стигне само ако парламентът отхвърли два поредни опита за съставяне на правителство в рамките на 60 дни. Но дори тогава разпускането на парламента не е автоматично и зависи от решение на президента.