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18 са вече жертвите на жегите във Франция, сред тях и две деца

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Най-малко 13 души са се удавили при инциденти, станали по време на опити за разхлаждане СНИМКА: Ройтерс

18 души са починали във Франция, в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола в Югоизточна Франция. Починали са и трима души на 80 и 95 години в района на Бордо, в резултат на усложнения от жегата. Освен това най-малко 13 души са се удавили при инциденти, станали по време на опити за разхлаждане. Заради високите температури училищата в страната бяха затворени.

Екстремното време създава сериозни затруднения и в други европейски държави. В Испания беше отменено обществено организирано гледане на мач от Световното първенство именно заради жегата, пише abc.net.

Прогнозите за Великобритания също са тревожни. Очаква се през следващите четири дни температурите на Острова да надхвърлят 39 градуса по Целзий, което би подобрило досегашния температурен рекорд от 35,6 градуса, регистриран през 1957 г.

Още преди седмица Великобритания отчете най-високите температури за целия месец май. Рекорд беше поставен и в Ирландия, където на летището в Шанън бяха измерени 30,6 градуса. В Пинхао, Португалия, и Андухар, Испания, термометрите отчетоха рекордните за сезона 42,7 градуса по Целзий.

Най-малко 13 души са се удавили при инциденти, станали по време на опити за разхлаждане СНИМКА: Ройтерс

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