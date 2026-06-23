Гърция строи безплатни жилища за лекари, учители и полицаи на островите

Гръцкото правителство стартира мащабна програма за изграждане на жилища на малки, отдалечени и туристически острови, които ще бъдат предоставяни безплатно на лекари, медицински сестри, учители, полицаи и служители на бреговата охрана.

Инициативата е част от усилията за справяне с острия жилищен проблем в много островни райони, където високите наеми и недостигът на свободни жилища затрудняват привличането и задържането на специалисти в ключови обществени услуги.

Проектът, разработен от гръцкото Министерство на вътрешните работи в сътрудничество с местните власти, предвижда през първите два етапа да бъдат обхванати 12 острова в Егейско и Йонийско море. Целта е изграждането, закупуването или обновяването на около 100 жилища за новоназначени служители в здравеопазването, образованието, полицията и бреговата охрана.

Строителни и ремонтни дейности вече са започнали на островите Липси, Астипалея, Итака, Тинос, Аморгос и Патмос. В следващия етап към програмата ще бъдат включени още Сими, Карпатос, Агатониси, Сифнос и Серифос.

На остров Тинос историческият хотел Theoxenia ще бъде преобразуван в комплекс от 18 апартамента с държавно финансиране от близо 3 милиона евро. На Аморгос се финансира изграждането на пет нови жилища, а на Серифос и Сифнос също се планират нови жилищни комплекси за държавни служители.

Според властите програмата има за цел не само да осигури достъпно жилище за специалистите, но и да гарантира нормалното функциониране на болници, здравни центрове, училища и служби за сигурност в отдалечените островни общности.