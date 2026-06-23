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Тръмп поздрави новия крайнодесен президент на Колумбия

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Абелардо де ла Есприеля СНИМКА: РОЙТЕРС

Доналд Тръмп поздрави днес победителя в президентските избори в Колумбия - адвокатът националист Абелардо де ла Есприеля, като отбеляза, че няма търпение да работи заедно с него за изграждане на силни връзки между двете държави.

Иван Сепеда, кандидатът на колумбийската левица, който загуби с малка разлика на втория тур на президентските избори, призова днес привържениците си да запазят спокойствие след проявите на насилие на митингите срещу победата крайнодесния Де ла Есприеля, пише БТА.

"Искам да отправя сърдечен призив за хладнокръвие и спокойствие", заяви Сепеда. И отбеляза, че всяка демонстрация трябва "да остане строго в границите на спокойствието и мирната мобилизация".

След обявяването на резултатите вчера вечерта митингите в Богота и в Кали прераснаха в сблъсъци с полицията. Бяха подпалени барикади, а това доведе до разпръсването на тълпата от полицията със сълзотворен газ. Сепеда все още не е признал поражението си, като изчаква приключването на преброяването.

Въпреки това с 49,7% от гласовете срещу 48,7% за левия сенатор, милионерът адвокат Де ла Есприеля - почитател на популистките президенти Наиб Букеле от Салвадор и Хавиер Милей от Аржентина, а и подкрепян от Тръмп, има преднина от 250 хил. гласа, която не може да бъде наваксана от съперника му. Официално резултатите се очаква да бъдат обявени сряда.

Абелардо де ла Есприеля СНИМКА: РОЙТЕРС

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