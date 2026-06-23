Великобритания може да има нов премиер чак септември

Бърнам може да наследи поста на 17 юли, ако няма други желаещи за лидер на Лейбъристката партия

Не може просто така да раздаваме премиерския пост на нашата велика страна на когото и да е, смята депутат от партията

До септември месец може да се проточи изборът на нов премиер на Великобритания, след като досегашният Киър Стармър подаде оставката си в понеделник.

Стармър си тръгна очаквано след ключова изборна победа на Анди Бърнам, която му спечели място в парламента и официално му позволи да оспори лидерството в Лейбъристката партия.

С кратко изявление на Даунинг стрийт 10 Стармър не само се отказа от поста, но и от лидерството в партията. Тръгна си, хванал за ръка съпругата си Виктория, и обяви, че ще се отдаде на семейството. Страната остава без премиер за пети път от Брекзит насам.

На въпрос кой ще наследи позицията му в партията и кога ще се случи това, Стармър отговори, че ако единственият кандидат е Бърнам, той може да бъде назначен преди лятната ваканция на Камарата на общините на 16 юли. Ако обаче има други желаещи, процесът може да се проточи.

На 9 юли започва приемът на кандидатури за следващия лидер на Лейбъристите, като кандидатите трябва да представят подписи от най-малко 81 депутати. Номинации ще се приемат до 16 юли.

В случай, че Анди Бърнам е единствен кандидат, то той може да оглави Лейбъристката партия още на 17 юли. Но ако някой се яви заедно с него, процесът ще се проточи до септември.

Настроенията в партията са смесени. Баронеса Маргарет Ходж, член на Камарата на лордовете от Лейбъристката партия, заяви, че би „предпочела да се пристъпи бързо към работа" с нов ръководен екип, вместо да се прекарва лятото в дебати за това кой е най-подходящият кандидат за следващ министър-председател на Обединеното кралство.

Главният ковчежник Ник Томас-Симъндс пък призова за „плавен преход", но изрази подкрепата си за Анди Бърнам като следващ лидер.

Депутатката Джо Уайт също изрази мнение, че е по-добре да има нов лидер бързо, докато колежката й Надя Уитом заяви, че трябва да има избори.

Депутатът от Лейбъристката партия Джон Слингър също твърди, че партията се нуждае от пълноценна надпревара за лидерското място – а ако това не се случи, ще изглежда, сякаш са „изгубили ума си".

"Не може просто така да раздаваме премиерския пост на нашата велика страна на когото и да е. Това говори много за нашата политика и за обществото ни като цяло - че имаме една много странна нужда от незабавно удовлетворение", заяви той.

От Брекзит насам Стармър е петият премиер, който подава оставка. Великобритания официално напусна Европейския съюз в началото на 2020 г. след проведен референдум през 2016 г., когато премиер беше Дейвид Камерън. Процесът по напускане беше дълъг и не толкова гладък. Именно заради това и натиск в Консервативната партия премиерката Тереза Мей подава оставка през 2019 г.

Мей беше наследена от Борис Джонсън, който обаче също подаде оставка след близо 3 години на поста заради серия от скандали и масови оставки на министри от кабинета му. След него пое Лиз Тръс, която остана на поста едва 44 дни. Икономическият й план предизвика срив на британската валута и паника на пазарите и тя се оттегли.

През 2022 г. постът пое Риши Сунак, но две години по-късно партията му загуби парламентарните избори и той подаде оставка, което е стандартна практика във Великобритания.

Миналата седмица кметът на Манчестър Анди Бърнам спечели ключова изборна победа, след което натискът към Стармър да сдаде властта се засили. Първоначално той обяви, че няма да го направи, но през уикенда спекулациите се засилиха и рано в понеделник Великобритания отново остана без премиер.