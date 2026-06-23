Четири работни групи на Иран и САЩ обсъждат ядрената сделка и край на санкциите

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Техническите разговори между САЩ и Иран в Швейцария завършиха с решение за създаване на четири работни групи, които ще обсъждат ядрената програма на Техеран, отмяната на санкциите и икономическото възстановяване на страната.

Това съобщи пред ИРНА зам.-външният министър на Иран Казем Гарибабади. "В резултат на консултациите, които са продължение на преговорите от неделя, беше решено да се създадат четири работни групи, които ще разгледат отмяната на санкциите, ядрената програма, възстановяването и икономическото развитие на Иран", заяви той.

По думите му ще бъде създадена и допълнителна координационна група, която да подпомага работата на останалите екипи.