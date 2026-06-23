Временната президентка на Венецуела: Арестът на Мадуро е повратна точка в отношенията със САЩ

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Арестът на венецуелския президент Николас Мадуро по време на американска военна операция на 3 януари е "повратна точка" в отношенията между Каракас и Вашингтон, заяви временната президентка на Венецуела Делси Родригес.

По думите ѝ връзката между двете страни се развива "в правилната посока", след като под нейно ръководство Венецуела и САЩ възстановиха дипломатическите си връзки, прекъснати от Мадуро през 2019 г.

"3 януари 2026 г. бележи повратна точка в националната политика и в нашето виждане за международните отношения, включително възстановяването на дипломатическите отношения с правителството на САЩ", отбеляза Родригес по време на публично събитие в Каракас.

Тя посочи, че страната се намира в ситуация, "която никой не си е представял през 2025 г.", и добави, че диалогът е правилният път за преодоляване на различията между двете държави.

"Минаха почти шест месеца и имам усещането, че това беше правилният път - да разрешим споровете и да преодолеем различията чрез дипломация", каза венецуелската лидерка.

Сред присъстващите на събитието е бил и синът на Мадуро - Николас Мадуро Гера, срещу когото в САЩ има съдебно производство по обвинения, свързани с трафик на наркотици.