"Политико": Тръмп прекара десетилетие в създаване на приятели в Европа. Сега те се отдръпват

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За европейската популистка десница прегръдката на президента на САЩ Доналд Тръмп някога се смяташе за политически актив. Това обаче се промени, пише "Политико".

Години наред националистически лидери из целия континент приемаха подкрепата на американския президент като доказателство, че тяхната политика е станала глобална. Но с наближаващите избори през 2027 г., включително в Италия, Франция и Полша, много от тях преосмислят стойността на тази подкрепа.

Марката „Тръмп" в Европа губи стойност, подкопана от търговските му войни, заплахите срещу Гренландия и войната с Иран, която повиши цените на горивата. Интервенциите му, някога приветствани от идеологическите му съюзници, сега се възприемат като политически експлозиви, способни да отблъснат умерените избиратели, да разделят националистическия електорат и да дадат оръжие на опонентите им.

Пример за това е казуса с италианския премиер Джорджа Мелони, някога смятана за най-видния съюзник на Тръмп в Европа. След като американският държавен глава заяви, че тя е „молила" за снимка с него по време на срещата на Г-7 миналата седмица, Мелони отвърна, че Тръмп лъже и написа: „Във всеки случай, моята популярност не те засяга. Предлагам ти да се фокусираш върху твоята собствена".

Лидерът на крайнодясната партия „Национален сбор" във Франция Жордан Бардела също категорично отхвърли подкрепата на Тръмп и определи поведението му като „непредсказуемо".

Въпреки че представители на администрацията на Тръмп са подкрепяли европейските националистически партии, неговото влияние се превръща в „отровен подарък", каза Жан-Ив Дормажен, президент на социологическия институт Cluster17.

„Тръмп наистина създава проблем за тези лидери. Докато техните избиратели са разделени относно Тръмп, все повече го виждат като заплаха", добави той.

Проучване от януари, проведено от Cluster17 в седем страни от ЕС, показва, че въпреки че десните избиратели имат по-положително мнение за Доналд Тръмп от общото население, само малцинство го смята за „приятел на Европа" - 18% от избирателите на „Национален сбор", 23% сред поддръжниците на „Братя на Италия" и 25% сред привържениците на „Алтернатива за Германия".

Според друго проучване на "Политико", проведено от Public First през юни, само 31% от избирателите на „Алтернатива за Германия" и 36% от избирателите на „Национален сбор" са съгласни, че САЩ са „надежден съюзник".

Във Великобритания Тръмп се е превърнал в тежест за популистката дясна партия Reform UK на Найджъл Фараж, особено сред колебаещите се избиратели. Същото важи и за Франция, където американският президент е непопулярен сред център-дясното, което „Национален сбор" се опитва да привлече, каза Дормажен.

Това, което прави обратната реакция особено неудобна за Вашингтон, е че политиците, които се отдръпват от Тръмп, са именно тези, които администрацията му се опитва да привлече.

В своята Стратегия за национална сигурност, публикувана миналата година, Белият дом похвали „нарастващото влияние на патриотичните европейски партии". В следващите месеци администрацията подкрепи тази риторика с публични одобрения и задкулисни контакти със същите движения, които сега смятат, че Тръмп може да им струва гласове.

В един от най-ярките примери вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посети Унгария, за да подкрепи бившия премиер Виктор Орбан в кампанията му, наричайки това „правилното нещо".

Но след като 16-годишното управление на унгарския лидер завърши с тежко поражение, повечето крайнодесни лидери, които се стремят към победа на изборите, започват да преосмислят или напълно да се дистанцират от Тръмп.

Край на политическата романтика

Промяната е особено видима в Италия и Германия, където крайната десница традиционно беше много отворена към американския президент.

Мелони беше сред първите европейски лидери, поздравили Тръмп за преизбирането му през 2024 г. Когато той започна трансатлантическа търговска война, тя бързо се позиционира като потенциален мост между уплашена Европа и агресивния президент.

Първоначално отношенията им бяха топли. На среща в Белия дом през април Тръмп я нарече „много специален човек" и прие покана за посещение в Рим (което така и не се случи). Днес обаче двамата публично си разменят критики. Мелони отказа американски военни самолети, участващи във войната с Иран, да използват италиански бази.

В Германия войната с Иран допълнително задълбочи кризата на доверие между Тръмп и крайната десница, която вече се беше натрупвала. Тази пролет лидерите на „Алтернатива за Германия" призоваха за ограничаване на пътуванията до САЩ преди ключови регионални избори.

Все пак не всички европейски крайнодесни лидери публично се дистанцират

Полската партия „Право и справедливост" продължава да поддържа тесни връзки с Тръмп. Варшава, която се готви за парламентарни избори догодина, е близък политически и военен съюзник на САЩ и един от най-големите купувачи на американско оръжие.

Президентът Карол Навроцки, подкрепян от „Право и справедливост", се опитва да използва връзките си с Тръмп в битката си срещу премиера Доналд Туск.

Според анализатора Войчех Шацки това е „по-скоро полезно, отколкото рисковано" за партията, защото дава политическо влияние вътре в страната.

На пресконференция във Варшава лидерът на партията Ярослав Качински похвали „отличните отношения" с Тръмп и нарече „успех" идеята за постоянна американска военна база в Полша.

„По-голямата част от поляците все още смятат, че сигурността им зависи от присъствието на американски войници", каза Шацки.

Според проучването на Cluster17, 17% от всички анкетирани в Полша смятат Тръмп за „приятел на Европа". Това е най-високият процент сред изследваните седем държави от ЕС.