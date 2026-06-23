Руски удари по Харковска област взеха жертва, осем души са ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а осем са пострадали при руски атаки срещу Харков и още 16 населени места в Харковска област през последното денонощие, съобщи Укринформ, като се позова на информация от областния управител Олег Синегубов.

Жертвата е 40-годишен мъж от село Грушовка. При нападение с безпилотни летателни апарати в Харков е ранена и една жена, съобщи кметът на града Игор Терехов.

Най-много пострадали има в град Богодухов, където са ранени седем души – пет жени на възраст 32, 42, 44, 49 и 57 години и двама мъже на 38 и 46 години.

По данни на украинските власти руските сили са използвали различни видове дронове при атаките срещу Киевски, Салтивски и Немишлянски район на Харковска област. Сред тях са един дрон „Ланцет", девет дрона „Мълния", 13 FPV-дрона и още 16 безпилотни апарата, чийто тип се уточнява.

В резултат на ударите са нанесени материални щети. В Харков са повредени две жилищни сгради, два автомобила, електропроводи и козметичен салон.