Украйна обяви, че е свалила или обезвредила 118 от 135 руски дрона

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Украинските сили са неутрализирали 118 от общо 135 дрона, изстреляни от Русия по време на въздушни атаки, продължили от вчера вечерта до тази сутрин. Това съобщи украинската агенция Укринформ, като се позова на информация на Военновъздушните сили на Украйна, публикувана в приложението „Телеграм".

По данни на украинските военни нападението е продължило между 18:00 часа вчера и 08:00 часа днес. В отразяването на атаката са участвали авиацията, подразделенията за противовъздушна отбрана, средствата за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи на въоръжените сили.

Украинската страна съобщава за 13 попадения на дронове в 11 различни района. Отделно са регистрирани и паднали отломки от свалени безпилотни апарати на още три места.

Към момента не се съобщават подробности за евентуални жертви или размера на нанесените материални щети, допълва БТА.

Един човек загина, а осем са ранени при руски атаки срещу Харковска област през изминалия ден.