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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23095260 www.24chasa.bg

Доцова: Очакваме справедливо наказание за нападението срещу български дипломатически автомобили

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Михаела Доцова

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че по време на срещата си с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши е изразила сериозната загриженост на България във връзка със зачестилите антибългарски прояви, както и по повод безпрецедентното нападение срещу автомобили на българската дипломатическа мисия.

„Очакваме справедливо наказание, така че обществото да получи ясен сигнал, че подобни действия срещат адекватен отговор. За нас подобни прояви са недопустими", посочи Доцова, цитирана от БТА.

Тя подчерта още, че постигнатият през 2022 г. европейски консенсус относно условията за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. По думите ѝ е необходимо Република Северна Македония да изпълни ангажиментите си, включително чрез приемането на съответните конституционни промени.

Михаела Доцова

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