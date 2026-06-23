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КМГ: Проучване показва, че мнозинството от британците смятат Брекзит за погрешно решение

КМГ

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Проучване показва, че мнозинството от британците смятат Брекзит за погрешно решение СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Резултатите от проучване, публикувани на 21 юни от европейския аналитичен център Европейски съвет за външни отношения, показват, че мнозинството от британските избиратели смятат напускането на ЕС за погрешно решение, което е оказало негативно влияние върху почти всички въпроси, които ги интересуват.

Проучването е проведено в периода от 7 до 14 май, като в него са участвали над 2000 души. Сред анкетираните 57% смятат, че Брекзит е погрешно решение, 13% отговарят „не знам", а 30% считат решението за „правилно".

Проучването показва още, че три четвърти от анкетираните желаят да се установят по-тесни връзки с ЕС, а едва 18% разглеждат САЩ като съюзник.

Проучване показва, че мнозинството от британците смятат Брекзит за погрешно решение СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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