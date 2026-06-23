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КМГ: Китайски изследователи разработват революционна технология за полуклониране на рибата зебра

КМГ

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Китайски изследователи разработват революционна технология за полуклониране на рибата зебра СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени разработиха нова технология за полуклониране на рибата зебра, предлагаща по-бърз и по-ефективен метод за генетични изследвания. Проучването, публикувано в Cell Research, е ръководено от Китайската академия на науките и се фокусира върху преодоляване на ограниченията в настоящите техники за редактиране на гени.

Изследователите са използвали хаплоидни клетки на стадий на бластоциста, за да генерират фертилни полуклонирани рибки зебра, постигайки успеваемост от около 30 процента след оптимизация. Методът позволява получаването на еднакви черти в клонираните екземпляри и подпомага бързото създаване на генетично модифицирани модели.

Чрез комбиниране на хаплоиден клетъчен ядрен трансфер с мултиплексно генно редактиране, системата позволява едноетапно генериране на рибки зебра с различни генетични комбинации, включително както мъжки, така и женски екземпляри. Учените казват, че пробивът може значително да подобри изследванията в областта на биологията на гръбначните животни и да подобри възможностите за моделиране на болести.

Китайски изследователи разработват революционна технология за полуклониране на рибата зебра СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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