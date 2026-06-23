Румъния запазва средствата по Плана за възстановяване след договорени промени с ЕК

Румъния приключи официално преговорите с Европейската комисия за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това обяви премиерът в оставка Илие Боложан след извънредно правителствено заседание, проведено в понеделник вечерта.

По думите му страната е успяла да запази изцяло предвиденото безвъзмездно финансиране в размер на 13,6 милиарда евро, както и 6,64 милиарда евро под формата на заеми. Наред с това са били договорени и по-реалистични цели за изпълнение на плана.

Боложан посочи, че разговорите с техническите екипи на Европейската комисия са продължили повече от два месеца и са били насочени към изпълнението на 66 реформи и постигането на 385 цели и етапи, поети като ангажимент от Румъния. Той подчерта, че основен приоритет е било запазването на средствата по безвъзмездния компонент на плана, което в крайна сметка е било постигнато.

Според премиера в оставка до края на август Румъния трябва да усвои близо пет милиарда евро от тази сума, които ще бъдат използвани за финансиране на строителни дейности по големи инфраструктурни проекти, намиращи се в напреднал етап на реализация.

Той съобщи още, че е постигнато важно споразумение по транспортните проекти, включително магистралите, според което плащанията към Румъния ще се извършват въз основа на реално изпълнените строителни дейности.

Боложан предупреди, че по отношение на компонентата за декарбонизация все още съществува риск от загуба на средства. Причината е забавянето на Румъния при изпълнението на поетия през 2021 г. ангажимент за преход от въглищни мощности към природен газ и възобновяеми енергийни източници, пише БТА.