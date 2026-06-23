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"Из Китай с Павел" на празника на драконовите лодки

КМГ

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Кадър: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

В днешния епизод на "Из Китай с Павел" - празника на драконовите лодки. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кадър: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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