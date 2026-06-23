Иран отказа достъп на МААЕ до ядрените си обекти

Външното министерство на Иран заяви, че не е провеждало среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси и няма план да допуска нейни представители да инспектират ядрените съоръжения, които са били повредени по време на войната със САЩ. Така директно опроверга твърдения на американски официални лица за напредък по въпроса с ядрените инспекции, пише turkiyetoday.com.

„Нито сме имали среща с Гроси, нито сме обсъждали какъвто и да е план агенцията да инспектира повредените ядрени съоръжения на Иран", заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаи, цитиран от информационната агенция Tasnim.

„По принцип няма такава процедура в това отношение. Като член на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и страна, ангажирана със своите споразумения за гаранции, ще продължим по настоящия си курс, който според мен е напълно ясен", добави той.

На въпрос за четиристранната среща в Швейцария, Багаи каза, че сесията, която включва Иран, САЩ и две посреднически страни, е продължила около час и половина преди планирана 30-минутна пауза, след която е трябвало да бъде подновена.

„В същия този интервал се сблъскахме със заплахи от американски официални лица и четиристранната среща не се състоя. Продължението на разговорите се осъществи само чрез размяна на съобщения чрез посредниците", каза Багаи.

„Нямахме друг пряк контакт с американската страна. Решено беше комуникацията да продължи чрез посредник", добави той.

На въпрос за твърденията на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, че иранската делегация не е напуснала преговорите след заплахи на американския президент Доналд Тръмп и че разговорите са продължили до 1:00 ч. през нощта, Багаеи отрече.

„Винаги съм ви обещавал, че няма да ви давам версия, а истината", каза той.

„Четиристранната сесия започна около 15:00 ч. и продължи около час и половина. Беше договорено след кратка 30-минутна почивка да бъде подновена. В същия този интервал се появиха сериозни и заплашителни изявления от американски официални лица. След това четиристранната сесия не се състоя, а комуникацията продължи чрез посредници. След решението за прекратяване на преговорите нямаше пряк контакт със САЩ", отбеляза Багаи.

„Замразените активи ще се използват по преценка на Иран", каза той.

Запитан за твърдения, че средства от освободени ирански активи ще бъдат използвани за закупуване на американски селскостопански продукти, Багаи отхвърли това.

„Интересно е, че философията и целта на войната, която те по-рано обявиха като унищожаване на иранската цивилизация и колапс на Иран, се свежда до това да се обогатяват американски фермери", каза той.

„Ние ще решим как да използваме тези активи — това ще бъде в интерес на страната", добави той.

Багаеи заяви, че няма ограничения какво може да закупува иранското Министерство на земеделието.

„Относно покупките — Министерството на земеделието и други компетентни органи ще решават според цената и качеството. Няма ограничения в това отношение", каза той и добави, че разрешенията за продажба на петрол са влезли в сила от предходния ден.

„Важно е, че блокираните ирански активи са достъпни за свободно използване и ще бъдат използвани по преценка на Иран за осигуряване на необходимите стоки", отбеляза Багаи.

По повод твърдения, че ракетната програма на Иран е била обсъждана в преговорите в Швейцария, Багаи беше категоричен:

„Въпросът за ракетните способности и отбранителния капацитет никога не е бил предмет на преговори и никога няма да бъде."