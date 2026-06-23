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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23095598 www.24chasa.bg

Иран отчете напредък в преговорите със САЩ

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Иран

Постоянният представител на Иран в ООН Али Бахрейни заяви, че в рамките на преговорите между Съединените щати и Иран, провеждани в Швейцария, е бил постигнат добър напредък, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му разговорите на техническо ниво са продължили и вчера и протичат в положителна атмосфера.

Бахрейни съобщи още, че в близко бъдеще ще бъдат сформирани две работни групи. Едната ще се занимава с въпросите, свързани с премахването на санкциите срещу Иран, а другата ще разглежда темите, свързани с ядрената програма на страната.

„Нашите колеги продължиха разговорите на техническо ниво вчера, които протичат много добре", заяви иранският дипломат.

Иран

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