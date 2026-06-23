Гръмотевични бури предизвикаха транспортен хаос във Великобритания, над 3000 мълнии паднаха в Лондон

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Гръмотевични бури и проливни дъждове предизвикаха хаос във Великобритания днес. Над 3000 мълнии са паднали в Лондон само за два часа. Летището в Бристол спря работа, а железопътният транспорт бе хвърлен в хаос.

През нощта над южната част на страната преминаха силни бури, които предизвикаха внезапни наводнения, прекъсвания на електрозахранването и затруднения в транспорта.

По-късно тази седмица се очаква да бъде най-горещият ден, регистриран някога във Великобритания, пише "Дейли мейл".

Летището в Бристол временно спря работа заради проблем със системите за въздушен контрол, което доведе до много закъсняли и отменени полети.

Метеорологичната служба каза, че в страната са регистрирани над 29 хиляди мълнии, като 3000 от тях са паднали в Лондон.

Очаква се бурите да отстъпят място на рязко покачване на температурите, тъй като над Западна Европа се формира мощен „топлинен купол", а синоптиците предупреждават, че Великобритания може да преживее най-горещия юнски ден в историята.

Прогнозира се, че дългогодишният рекорд за температура през юни във Великобритания от 35,6°C, поставен в Хемпшир през 1976 г., ще бъде подобрен, тъй като в сряда и четвъртък температурите в някои части на Англия и Уелс ще се покачат до близо 40°C.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде червен код за здравни рискове, свързани с жегата, която обхваща Лондон, Югоизточна, Югозападна и Източна Англия, както и Източните и Западните Мидландс, от 01:00 часа в сряда до 23:00 часа в четвъртък.