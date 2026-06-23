Гръмотевични бури предизвикаха транспортен хаос във Великобритания, над 3000 мълнии паднаха в Лондон

Гръмотевични бури и проливни дъждове предизвикаха хаос във Великобритания днес. Над 3000 мълнии са паднали в Лондон само за два часа. Летището в Бристол спря работа, а железопътният транспорт бе хвърлен в хаос.
През нощта над южната част на страната преминаха силни бури, които предизвикаха внезапни наводнения, прекъсвания на електрозахранването и затруднения в транспорта.
По-късно тази седмица се очаква да бъде най-горещият ден, регистриран някога във Великобритания, пише "Дейли мейл".
Летището в Бристол временно спря работа заради проблем със системите за въздушен контрол, което доведе до много закъсняли и отменени полети.
Метеорологичната служба каза, че в страната са регистрирани над 29 хиляди мълнии, като 3000 от тях са паднали в Лондон.
Очаква се бурите да отстъпят място на рязко покачване на температурите, тъй като над Западна Европа се формира мощен „топлинен купол", а синоптиците предупреждават, че Великобритания може да преживее най-горещия юнски ден в историята.
Прогнозира се, че дългогодишният рекорд за температура през юни във Великобритания от 35,6°C, поставен в Хемпшир през 1976 г., ще бъде подобрен, тъй като в сряда и четвъртък температурите в някои части на Англия и Уелс ще се покачат до близо 40°C.
Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде червен код за здравни рискове, свързани с жегата, която обхваща Лондон, Югоизточна, Югозападна и Източна Англия, както и Източните и Западните Мидландс, от 01:00 часа в сряда до 23:00 часа в четвъртък.
⚡😳 This Was NOT a Storm… Something Strange Was Happening in the Sky pic.twitter.com/RKw74Ue4UB— Disaster Zone (@Disaster_X_) June 22, 2026
This storm is something else. I had a job down at Ruislip earlier and this rain and lighting is insane. I’ve not seen anything like this in years in London. I’ve not seen flash flooding this bad in Ruislip in quite a few years #London #Thunderstorm #Lightning #Flooding pic.twitter.com/FE4sJgoLb0— Joe 🇮🇸🇪🇺 (@JBCOYS99) June 23, 2026