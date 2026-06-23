ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жега! Кой отбор страда най-много заради горещото в...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23095622 www.24chasa.bg

Дания възобнови работата на посолството си в Техеран

848
Дания възобнови работата на посолството си в Техеран след тримесечно затваряне. Снимка: 24 часа архив

Дания отново отвори своето посолство в Техеран, след като то беше затворено за повече от три месеца заради конфликта в Близкия изток, съобщи датското външно министерство, цитирано от Франс прес и БТА.

В изявление на ведомството се посочва, че „в светлината на подобряването на положението със сигурността в Иран посолството ни в Техеран отново отваря врати". Допълва се, че датският посланик вече работи на място от 19 юни.

Италианското посолство в Техеран също е било отворено отново на 19 юни, след като е останало затворено в продължение на три месеца.

Дания затвори дипломатическата си мисия в Иран на 10 март заради влошената ситуация в страната.

Според информацията войната в Близкия изток е започнала на 28 февруари, след като САЩ и Израел са нанесли удари по Иран, при които са били убити върховният лидер аятолах Али Хаменей и други висши представители на иранското ръководство. В отговор Техеран е предприел атаки срещу Израел и американски военни цели в региона, което е довело до разрастване на конфликта.

Дания възобнови работата на посолството си в Техеран след тримесечно затваряне.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)