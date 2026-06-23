Дания възобнови работата на посолството си в Техеран

Дания отново отвори своето посолство в Техеран, след като то беше затворено за повече от три месеца заради конфликта в Близкия изток, съобщи датското външно министерство, цитирано от Франс прес и БТА.

В изявление на ведомството се посочва, че „в светлината на подобряването на положението със сигурността в Иран посолството ни в Техеран отново отваря врати". Допълва се, че датският посланик вече работи на място от 19 юни.

Италианското посолство в Техеран също е било отворено отново на 19 юни, след като е останало затворено в продължение на три месеца.

Дания затвори дипломатическата си мисия в Иран на 10 март заради влошената ситуация в страната.

Според информацията войната в Близкия изток е започнала на 28 февруари, след като САЩ и Израел са нанесли удари по Иран, при които са били убити върховният лидер аятолах Али Хаменей и други висши представители на иранското ръководство. В отговор Техеран е предприел атаки срещу Израел и американски военни цели в региона, което е довело до разрастване на конфликта.