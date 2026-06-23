Спор между президент и правителство в Чехия за участието в делегацията за срещата на върха на НАТО

Президентът на Чехия Петър Павел е сезирал Конституционния съд във връзка със спор относно президентските правомощия, след като правителството е отказало да го включи начело на чешката делегация за предстоящата среща на върха на НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението на кабинета да не включи държавния глава — бивш високопоставен служител на НАТО — в делегацията е прекъснало утвърдена практика и е довело до институционален спор.

Премиерът Андрей Бабиш, лидер на популистката партия „Действие на недоволните граждани" (АНО), който е загубил президентските избори през 2023 г. от Павел, е заявил, че правителството трябва да защитава собствената си позиция, включително по въпросите за отбранителните разходи.

Според чешката конституция външната политика се определя от правителството, а правомощията на президента са ограничени. Въпреки това, от присъединяването на страната към НАТО през 1999 г. насам, чешкият държавен глава почти винаги е оглавявал делегациите за срещите на върха, понякога съвместно с премиера, отбелязва Ройтерс.