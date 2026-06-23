Три тела бяха открити в река Рейн след издирване в Германия

Телата на трима мъже бяха намерени в река Рейн, след като по-рано са били обявени за изчезнали в района на югозападния германски град Библис, съобщи германската полиция, цитирана от ДПА и БТА.

Жертвите са на 23, 27 и 50 години. Телата им са открити вчера сутринта. По данни на полицията няма следи, които да сочат намеса на трето лице.

50-годишният мъж е бил обявен за издирване в събота вечерта, след като отишъл да плува в Рейн край Библис, разположен на около 50 километра южно от Франкфурт.

След като повече от два часа и половина не се прибрал у дома, неговите близки подали сигнал в полицията. В издирвателната операция били използвани лодка и хеликоптер, но мъжът не бил открит.

По време на акцията хора, намиращи се на брега на реката, уведомили полицията, че под рампа за лодки са изчезнали още двама мъже на 23 и 27 години, които не умеели да плуват.

На място били изпратени пожарникари и спасителни екипи, но и те не успели да ги открият.

Плуването в Рейн е определяно като изключително рисковано заради силните подводни течения. През миналата година редица градове по течението на реката, сред които Дюселдорф и Кьолн, въведоха забрана за плуване след поредица от случаи на удавяне.