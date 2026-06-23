Управляващата партия в Турция пак издига кандидатурата на Ердоган за президентските избори

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Управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) ще излезе с Реджеп Тайип Ердоган като свой единствен кандидат на предстоящите президентски избори. Това заяви говорителят на партията Омер Челик след заседание на нейния Изпълнителен съвет, предаде Евронюз Турция.

Челик се позова и на изказване на лидера на Партията на националистическото движение (ПНД) и коалиционен партньор на Ердоган Девлет Бахчели, който по-рано е заявил: „Нашият кандидат за президент е Ердоган."

По думите на говорителя тази позиция е „изключително важна" и отразява единството в рамките на управляващия алианс. Той подчерта, че и ПСР, и ПНД отхвърлят идеята за предсрочни президентски избори, която се лансира от опозицията.

Челик определи кандидатурата на Ердоган като обща за коалицията „Народен алианс" и като израз на политическа сплотеност.

Ердоган е в своя втори президентски мандат след конституционните промени от 2017 г., с които в страната е въведена президентска система. Конституцията позволява максимум два последователни мандата, което означава, че нова кандидатура би изисквала предсрочни избори или промяна в основния закон. Редовните президентски избори са планирани за 2028 г.