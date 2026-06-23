Над 5 години затвор за бившия шеф на Шотландската национална партия за присвояване на средства

Бившият изпълнителен директор на Шотландска национална партия Питър Мърел получи присъда от малко над 5 години затвор, след като призна, че е присвоил повече от 400 000 британски лири от касата на партията. Според разследването той е използвал парите за закупуване на автомобили, кемпер и различни луксозни вещи, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Мърел е бивш съпруг на Никола Стърджън, която до 2023 г. беше лидер на партията и ръководител на шотландското правителство. Тя се напусна поста си неочаквано малко преди да бъде разпитана във връзка с проверката на партийните финанси. През март 2025 година обаче беше окончателно освободена от всички обвинения по случая.

Докато Стърджън не понесе наказателна отговорност, Мърел прие вината си по обвиненията за неправомерно използване на партийни средства още миналия месец. При произнасянето на присъдата съдията от Върховния съд в Единбург Анрю Йънг подчерта, че наказанието има за цел да покаже последствията от подобни действия и да възпре бъдещи нарушения.

Скандалът около финансите на партията предизвика сериозни сътресения за Шотландската национална партия, която е водеща политическа сила в Шотландия от близо 2 десетилетия. Разследването доведе както до задържането на Стърджън, така и до осъждането на нейния бивш съпруг, поставяйки под въпрос начина, по който са били управлявани партийните средства.

След признанието на Мърел Стърджън отново заяви, че няма никаква вина по случая. Стърджън посочи, че никога не е подозирала, че средства на партията са били използвани за лични разходи.