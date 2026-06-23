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КМГ: Публикуван е Доклад за насърчаване на глобална верига на доставки за 2026 г.

КМГ

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Публикуван е Доклад за насърчаване на глобална верига на доставки за 2026 г. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 22 юни, по време на 4-тото издание на Международното изложение за веригите на доставки, бе публикуван „Докладът за насърчаване на глобалната верига на доставки 2026" и Матрицата на индекса за устойчивост на глобалната верига на доставки. Оперативната среда на глобалната верига на доставки през 2025 г. като цяло се стабилизира и подобрява, въпреки че многостранната търговска система е изправена пред предизвикателства, общата тенденция към отвореност и сътрудничество в глобалните вериги на доставки остава непроменена.

В доклада са добавени шест нови насоки на веригите за доставки, обхващащи изкуствения интелект, 3D печатането, водородната енергия, стоманата, царевицата и морския транспорт, като се предоставя изчерпателен преглед на структурите в началните, средните и крайните етапи на всяка верига за доставки.

Публикуван е Доклад за насърчаване на глобална верига на доставки за 2026 г. СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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