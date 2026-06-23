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КМГ: Министерство на търговията: Близо 4000 предприятия с чуждестранни инвестиции са увеличили инвестициите си в Китай

КМГ

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Министерство на търговията: Близо 4000 предприятия с чуждестранни инвестиции са увеличили инвестициите си в Китай СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На днешната пресконференция на пресслужбата на Държавния съвет представител на Министерството на търговията заяви, че броят на предприятията с чуждестранни инвестиции в Китай непрекъснато се увеличава. До края на 2025 г. броят на предприятията с чуждестранни инвестиции е достигнал 533 000, което представлява среден годишен ръст от 4,5% в сравнение с края на 2020 г. До края на миналата година съществуващите чуждестранни инвестиции са достигнали 4 трилиона щатски долара, а през първите пет месеца на тази година близо 4000 предприятия с чуждестранни инвестиции са увеличили инвестициите си в Китай.

От 2020 г. насам предприятията с чуждестранни инвестиции са допринесли с приблизително 2,5 трилиона юана данъчни приходи годишно, което представлява около една седма от националните данъчни приходи. По отношение на заетостта, предприятията с чуждестранни инвестиции са наели средно над 30 милиона служители годишно през последните 5 години.

Министерство на търговията: Близо 4000 предприятия с чуждестранни инвестиции са увеличили инвестициите си в Китай СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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