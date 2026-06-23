Гореща вълна във Франция доведе до временно спиране на реактор в АЕЦ

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Атомен реактор във Франция е бил спрян снощи заради „екологични ограничения", свързани с горещата вълна, съобщи говорител на централата, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.

Става дума за АЕЦ „Голфеш", разположена в югозападната част на страната. Централата разполага с два реактора с вода под налягане с мощност 1,3 гигавата, които използват водите на река Гарон за охлаждане.

Единият реактор е бил изведен от експлоатация в 23:45 ч. в понеделник (00:45 ч. българско време) като превантивна мярка, тъй като се очаквало температурата на водите на Гарон да достигне 28°C във вторник. Вторият реактор вече е бил спрян от май за планирана поддръжка, поради което централата временно е напълно извън работа.

Според постановление от 2006 г. температурата на реката не трябва да надвишава 28°C след заустването на водите от централата, с цел защита на местната флора и фауна.

Всички 57 ядрени реактора във Франция изискват непрекъснато охлаждане, поради което са разположени в близост до морета или реки.

При екстремни горещини повишаването на температурата на речните води може да наложи на енергийния оператор EDF да намали или временно да спре производството, за да избегне допълнително затопляне на водните басейни.

Според оценки подобни екологични ограничения имат сравнително малък ефект върху годишното ядрено производство на EDF — около 0,3%. При липса на адаптация към климатичните промени обаче този дял може да се увеличи до 1,4% към 2035 г. и 1,5% към 2050 г.

Заради продължаващата гореща вълна EDF обмисля възможно ограничаване на производството и в други атомни централи, включително АЕЦ „Бюже" в югоизточната част на страната.