Интервю на Десислава Дончева за КМГ

Това каза във видео-интервю за КМГ непосредствено след завръщането си от Китай и посещението на Нанкин, Шанхай и Гуанджоу Председателят на Българо-китайската камара за индустриално развитие г-жа Десислава Дончева. И затова ръководената от нея организация полага всички усилия за запознаване на българските бизнесмени и компании с изискванията и възможностите на китайския пазар. Особено внимание тя обърна на своите и на 20-членната делегация от представители на българския бизнес впечатления, свързани с използването в индустрията и електронната търговия на ИИ и роботиката. „Те са застъпени изключително широко както в ежедневието на обикновените хора, така и в абсолютно всички сфери", подчерта бизнес-дамата и даде конкретни примери в земеделието, в селското стопанство, в туризма и особено в здравеопазването и грижите за възрастните хора.

Тя добави, че създадените по време на посещението контакти с китайските компании, които проявяват интерес за бизнес с България, ще бъдат продължени чрез БККИР. По повод официално оповестеното преди дни от китайското МВнР решение страната да оказва подкрепа и улеснения на чуждестранните компании, които искат да правят бизнес и инвестиции с Китай, Десислава Дончева коментира огромната полза за международния бизнес от това решение на китайското правителство за всеки чуждестранен бизнесмен и предприемач, които искат да развиват отношенията си с китайската страна.