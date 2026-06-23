Мащабна кибератака засегна стотици организации в Белгия, разследват руска следа

Белгия е станала обект на мащабна руска кибератака през февруари, съобщават местни медии, позовавайки се на данни на международната компания за киберсигурност „Секютек" (Secutec). По информацията са засегнати най-малко 270 организации, включително административни системи, училища и адвокатски кантори, като последиците от атаката все още не са напълно преодолени и тя продължава.

Според данните проникването е извършено чрез уязвимости в защитния софтуер „Фортинет" (Fortinet), използвани като „вратички", които са позволили на атакуващите да получат достъп до клиентски данни.

Целта на атаката е била извличане на чувствителна информация, която впоследствие да бъде използвана за изнудване или продадена в интернет. Експертите от „Секютек" определят пробива като един от най-значимите в историята, като посочват, че са компрометирани над 110 милиона акаунта.

За случая е уведомен белгийският център за киберсигурност. Специалистите препоръчват актуализиране на операционните системи, засилване на механизмите за удостоверяване на потребителите и редовна проверка на акаунтите, пише БТА.