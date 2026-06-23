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Двама загинали при израелски обстрел в Южен Ливан

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Израелски военни са открили огън по група хора Снимка: Снимка: Архив

При израелски обстрел в Южен Ливан са загинали двама души, съобщават ливанската Гражданска защита и представител на службите за сигурност, цитирани от Ройтерс, цитирана от БТА.

Инцидентът се случва в момент, когато в региона е в сила споразумение за прекратяване на огъня между Израел и ливанската групировка „Хизбула", постигнато с посредничеството на САЩ миналата седмица. Въпреки това се регистрират нови жертви.

Според Ливанската национална информационна агенция (ННА), израелски военни са открили огън по група хора, намиращи се в близост до булдозер, който е разчиствал път в района на квартал Ал Дейр в селището Набатие ал Фаука.

Израелски военни са открили огън по група хора

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