Двама загинали при израелски обстрел в Южен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При израелски обстрел в Южен Ливан са загинали двама души, съобщават ливанската Гражданска защита и представител на службите за сигурност, цитирани от Ройтерс, цитирана от БТА.

Инцидентът се случва в момент, когато в региона е в сила споразумение за прекратяване на огъня между Израел и ливанската групировка „Хизбула", постигнато с посредничеството на САЩ миналата седмица. Въпреки това се регистрират нови жертви.

Според Ливанската национална информационна агенция (ННА), израелски военни са открили огън по група хора, намиращи се в близост до булдозер, който е разчиствал път в района на квартал Ал Дейр в селището Набатие ал Фаука.