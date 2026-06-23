Арестуваха над 200 души в Анкара преди срещата на върха на НАТО

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Повече от 200 души, заподозрени във връзки с джихадистката групировка „Ислямска държава" и крайнолеви организации, бяха арестувани в турската столица Анкара две седмици преди срещата на върха на НАТО, съобщиха властите.

Форумът на Северноатлантическия алианс ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара и ще събере лидерите на 32-те държави членки на НАТО, сред които и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Във връзка със засилените мерки за сигурност областната управа на Анкара обяви забрана за всички демонстрации и публични прояви в периода от 28 юни до края на срещата.

Според прокуратурата в Анкара са задържани общо 209 души, а още 32-ма се издирват.

По-голямата част от арестуваните – 185 души – са обвинени в принадлежност към различни крайнолеви организации, които турските власти определят като терористични. Сред тях е и Революционната народноосвободителна партия-фронт (DHKP-C) – марксистко-ленинска групировка, поела отговорност за редица атентати в Турция през годините, предаде БГНЕС.