ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един убит и 8 ранени при бой в Йордания след загуб...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23096263 www.24chasa.bg

Арестуваха над 200 души в Анкара преди срещата на върха на НАТО

1256
Анкара

Повече от 200 души, заподозрени във връзки с джихадистката групировка „Ислямска държава" и крайнолеви организации, бяха арестувани в турската столица Анкара две седмици преди срещата на върха на НАТО, съобщиха властите.

Форумът на Северноатлантическия алианс ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара и ще събере лидерите на 32-те държави членки на НАТО, сред които и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Във връзка със засилените мерки за сигурност областната управа на Анкара обяви забрана за всички демонстрации и публични прояви в периода от 28 юни до края на срещата.

Според прокуратурата в Анкара са задържани общо 209 души, а още 32-ма се издирват.

По-голямата част от арестуваните – 185 души – са обвинени в принадлежност към различни крайнолеви организации, които турските власти определят като терористични. Сред тях е и Революционната народноосвободителна партия-фронт (DHKP-C) – марксистко-ленинска групировка, поела отговорност за редица атентати в Турция през годините, предаде БГНЕС

Анкара

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)