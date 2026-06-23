Доцова: Добросъседските отношения са ключови за напредъка на Западните Балкани към ЕС

Добросъседските отношения са ключово условие за напредъка на държавите от Западните Балкани към членство в Европейския съюз. Това заяви председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ) Михаела Доцова. Тя откри 13-ата пленарна сесия на организацията, която се провежда в София по повод 30 години от създаването на формата, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Доцова подчерта, че европейската перспектива остава стратегическа цел за региона и основен двигател за реформи, укрепване на демократичните институции и задълбочаване на регионалното сътрудничество. По думите ѝ парламентите носят особена отговорност в този процес, а Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ следва да остане активен партньор в подкрепа на европейската интеграция.

В приветствието си тя акцентира, че участието на делегациите е израз на общата ангажираност към диалог, доверие и сътрудничество между държавите от Югоизточна Европа. Доцова припомни, че форумът се провежда в годината, в която се отбелязват 30 години от създаването на ПСЮИЕ, като началото на процеса е поставено именно в София с приемането през 1996 г. на Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите. Годишнината, по думите ѝ, е повод както за равносметка, така и за потвърждение на политическата воля за укрепване на добросъседството и регионалното сътрудничество.

Тя допълни, че в условията на сложна международна среда и нарастващи предизвикателства за сигурността значението на ПСЮИЕ нараства. От създаването си през 2014 г. Парламентарната асамблея се е утвърдила като важен форум за интерпарламентарен диалог и част от институционалната архитектура на процеса, създавайки пространство за доверие, обмен на идеи и общи решения по въпроси от регионално значение.

Според Доцова добросъседството остава в основата на ПСЮИЕ, а устойчивата стабилност и просперитет могат да се постигнат единствено чрез диалог, взаимно уважение и сътрудничество. Тя изрази увереност, че дискусиите на форума ще потвърдят волята за по-нататъшно задълбочаване на отношенията между страните от региона и призова за приемане на Заключителната декларация, с която да се потвърди ангажиментът за мир, стабилност и просперитет в Югоизточна Европа.

Ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПА на ПСЮИЕ Ангел Георгиев определи организацията като утвърден формат за регионален диалог и сътрудничество през последните три десетилетия. Той изрази увереност, че духът на партньорство и споделена отговорност ще допринесе за успешно протичане на сесията и за приемане на решения, насочени към бъдещото развитие на асамблеята.

Министърът на външните работи Велислава Петрова определи ПСЮИЕ като ключова регионална инициатива и устойчив политически ориентир за стабилност, доверие и сътрудничество в Югоизточна Европа. Тя подчерта, че темата на сесията – „Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ: интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и европейската перспектива на региона" – отразява общия политически проект на страните от региона.

По думите на Петрова единството е стратегически ресурс, инструмент за сигурност и път към устойчиво развитие. Тя акцентира върху значението на силното парламентарно измерение като част от архитектурата на ПСЮИЕ, като посочи, че парламентите осигуряват демократичната легитимност на регионалния диалог, гарантират устойчивост на ангажиментите и превръщат политическите решения в реални политики.

По-рано през деня председателят на Народното събрание Михаела Доцова проведе среща с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши. Двамата обсъдиха двустранните отношения, парламентарния диалог и европейската перспектива на региона, като акцентираха върху значението на добросъседството и сътрудничеството.