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Трима загинаха, а 19 бяха ранени при руски ракетен удар по Кривой Рог

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Русия е обстреляла украинския град Кривой Рог. Снимка: Архив

Най-малко трима души са загинали, а други 19 са пострадали при руска ракетна атака срещу украинския град Кривой Рог, съобщи украинската агенция Укринформ, цитирана от БТА.

По информация на ръководителя на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, публикувана в „Телеграм", при удара е била поразена индустриална инфраструктура в града.

Кривой Рог, родният град на украинския президент Володимир Зеленски, нееднократно е бил обект на руски атаки от началото на войната. Градът е важен индустриален център в Централна Украйна, известен с металургичните си предприятия и добива на желязна руда.

Русия е обстреляла украинския град Кривой Рог. Снимка: Архив

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