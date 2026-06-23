Иран отчете нов ръст на жертвите след американско-израелските удари

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Броят на загиналите при американско-израелските атаки срещу Иран е нараснал до 3519 души, сочат най-новите данни на Иранското дружество по съдебна медицина, цитирани от държавната агенция ИРНА и БТА. Информацията беше огласена от говорителя на иранската съдебна власт Ашгар Джахангир.

Новата статистика показва увеличение спрямо публикуваните през април данни, когато иранските власти съобщиха за 3375 жертви и определиха броя им като окончателен.

Според актуалната справка сред загиналите има 517 жени. При предишното преброяване жените са били 496, а децата и непълнолетните – 383. В последното съобщение не се посочва колко са жертвите под 18-годишна възраст.

Иранските власти по-рано съобщиха, че най-тежко засегнати са били столицата Техеран, централният град Исфахан и южната провинция Хормозган.

Данните за броя на жертвите обаче остават предмет на спорове. Базираната в Норвегия правозащитна организация „Хенгау" твърди, че загиналите са най-малко 7650 души, сред които 1030 цивилни. Тази информация не е независимо потвърдена.

Военната операция започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел обявиха серия от удари, определени от тях като превантивни действия срещу заплахи за сигурността. Основните цели бяха ракетни и противовъздушни системи, военни обекти, представители на политическото ръководство и съоръжения, свързани с иранската ядрена програма. От Техеран твърдят, че при атаките са били поразени и цивилни обекти.

От 8 април е в сила примирие, въпреки съобщенията за отделни негови нарушения. Паралелно с това Иран и САЩ водят 60-дневни преговори в опит да постигнат окончателно уреждане на конфликта.

Конфронтацията между Иран, Израел и САЩ се превърна в една от най-сериозните кризи в Близкия изток през последните години. Освен хилядите жертви, тя породи опасения от регионална ескалация и постави отново във фокуса международния спор около иранската ядрена програма.