Италия конфискува руски активи за 2 млрд. евро

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Италия е конфискувала активи на руски олигарси на обща стойност близо 2 милиарда евро след началото на войната в Украйна през 2022 г. Това показва последният отчет на италианската финансова полиция, цитиран от агенция АНСА и БТА.

Сред запорираните активи са луксозни имоти, яхти, автомобили, произведения на изкуството и участия в компании. Мярката е част от санкциите, наложени от Европейския съюз срещу представители на руския бизнес и политически елит след руската инвазия в Украйна.

Докладът на финансовата полиция разкрива и сериозни нарушения във финансовата и данъчната сфера. В периода между януари 2025 г. и май 2026 г. са установени измами с европейски и национални средства на стойност над 1,6 милиарда евро.

За същите 17 месеца властите са конфискували имущество за 4,7 милиарда евро, за което има съмнения, че е придобито чрез укриване на данъци и различни форми на данъчни измами.

Проверките са установили 8297 души, които изцяло са укривали доходите си и не са плащали данъци. Освен това са разкрити 47 419 случая на незаконна заетост, включително работа без трудови договори.

Финансовата полиция е предала на прокуратурата общо 20 429 души по подозрения за данъчни престъпления.

Данните показват засилена активност на италианските власти както по прилагането на санкциите срещу Русия, така и в борбата срещу укриването на данъци и злоупотребите с публични средства. Италия е сред държавите в Европейския съюз, които притежават значителен обем руски активи, включително луксозни имоти и яхти, придобити от руски бизнесмени през последните две десетилетия.