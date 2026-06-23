Приближени на македонския премиер с фирма в България, искат разследване

Нов политически спор се разрази в Северна Македония, след като опозиционният Социалдемократически съюз (СДСМ) поиска проверка на главния секретар на правителството Игор Янушев заради твърдения, че е свързан с фирма, регистрирана в България, която не е посочена в имуществените му декларации.

На пресконференция говорителят на СДСМ Богданка Кузеска заяви, че според публикации в български медии Янушев е свързан с транспортната компания „Флугбан транс", регистрирана в Кюстендил. По думите ѝ дружеството се занимава с автомобилен превоз на товари и отчита годишен оборот от около 320 хил. евро.

От опозицията твърдят, че в нито една от декларациите, подадени от Янушев пред Държавната комисия за предотвратяване на корупцията, не е посочено участие или връзка с компания в България. Според СДСМ това поражда въпроси дали е налице нарушение на законовите изисквания за деклариране на имущество и интереси от страна на висшите държавни служители.

Кузеска използва случая и за политическа атака срещу управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ и премиера Християн Мицкоски. Тя обвини управляващите в двойни стандарти по отношение на България, като посочи, че част от най-близките до властта хора поддържат бизнес интереси в съседната държава, докато същевременно според опозицията се води конфронтационна политика по двустранните въпроси.

От СДСМ поставиха и въпроса дали Янушев ще подаде оставка, ако бъде започната официална проверка по случая, съобщава БТА.

Премиерът Християн Мицкоски отхвърли обвиненията. Попитан за публикациите, че Янушев има фирми в България и притежава българско гражданство, той заяви, че чува подобна информация за първи път.

„Нямаме намерение да се занимаваме с глупости, измислици и писания по сайтове", каза Мицкоски и призова вниманието да бъде насочено към решаването на реалните проблеми пред страната.

Игор Янушев наистина притежава фирма в Кюстендил и нейното име съвпада с обявеното от македонската опозиция "Флугбан транс", показа проверка на "24 часа" в българския търговски регистър. Компанията е регистрирана още през 2015 година. Като съдружник на Янушев в нея пък е записан също приближеният на Мицкоски Кире Гешоски. А управител е Сашо Апостоловски, който според публикации в македонски медии също е от кръга на Християн Мицкоски.

За Янушев има твърдения, че е регистрирал фирмата си с български паспорт. Според търговския регистър обаче той е гражданин на Македония. А паспорт от ЕС, но чешки, а не български, има управителят Сашо Апостоловски.

Случаят идва на фона на продължаващото напрежение между Скопие и София по въпросите, свързани с европейската интеграция на Северна Македония. Отношенията между двете държави остават сред най-чувствителните теми във вътрешнополитическия дебат в страната, а обвиненията за връзки с България често се превръщат в инструмент за политически сблъсъци между управляващи и опозиция.