Украйна покри близо 900 км пътища с антидрон защита край фронта

Украйна е изградила защитни съоръжения срещу атаки с безпилотни летателни апарати по над 887 километра пътища в районите близо до фронтовата линия от началото на годината. Това съобщи украинският премиер Юлия Свириденко в публикация в „Телеграм", цитирана от агенция Укринформ и БТА.

Най-голям обем от съоръженията е изграден в Херсонска област, където с антидрон защита са оборудвани повече от 207 километра от ключови транспортни маршрути.

По думите на Свириденко сигурността на логистичните коридори е от решаващо значение за дейността на украинските сили за отбрана и за снабдяването на населените места в близост до бойните действия. Специално внимание е било отделено на най-уязвимите пътни отсечки между селищата и в района на самия град Херсон, който редовно е подложен на руски обстрел и атаки с дронове.

Изграждането на защитните системи продължава и по други маршрути, като средствата се осигуряват както от държавния бюджет, така и от регионалните власти.

Освен мерките за защита от дронове, през май и юни са ремонтирани над 198 километра пътища в районите край фронтовата линия.

През последните месеци и двете страни във войната все по-активно използват дронове както за разузнаване, така и за удари по военни и логистични цели. Това принуждава Украйна да инвестира значителни ресурси в защитата на транспортната инфраструктура, която е от ключово значение за снабдяването на армията и поддържането на връзката между населените места в близост до бойните действия.