Русия търси откъде да внася бензин заради недостиг след ударените рафинерии

Русия проучва възможността да започне внос на горива и да субсидира доставките им, за да овладее нарастващите цени на бензина и дизела на вътрешния пазар. Причината са сериозните затруднения в работата на редица петролни рафинерии след поредицата украински атаки с дронове, съобщават Ройтерс и БТА, позовавайки се на публикация на руския вестник „Ведомости".

Според изданието въпросът е бил обсъден на специално съвещание, ръководено от руския вицепремиер Александър Новак. Сред разглежданите варианти е държавно субсидиране на евентуален внос на горива, така че цените за крайните потребители да останат под контрол.

През последните седмици в различни руски региони се появиха съобщения за ограничения при продажбата на горива, повишение на цените и дълги опашки пред бензиностанциите.

Ситуацията е необичайна за страна като Русия, която е сред най-големите производители и износители на петрол в света. Въпреки това серията удари срещу рафинерии принуди Москва да наложи ограничения върху износа на бензин и авиационно гориво, за да гарантира снабдяването на вътрешния пазар.

По данни на източници от сектора производството на бензин в Русия през миналата седмица е било с около 25 процента под средните нива, регистрирани през юни миналата година. Същевременно статистика на Лондонската фондова борсова група показва, че морският износ на руски петролни продукти е намалял с около 15 процента през първата половина на юни спрямо предходния месец.

Източници от енергийния сектор вече съобщиха, че Москва подготвя първите доставки на вносни горива по море още през този месец, ако недостигът продължи да се задълбочава.

На този фон властите в Севастопол на анексирания Крим въвеждат допълнителни ограничения в обществения живот. По разпореждане на назначения от Москва губернатор Михаил Развожаев общественият транспорт ще спира работа след 22 часа, големите магазини и заведения ще затварят след 20 часа, а уличното осветление ще бъде намалено. Забранени са и масовите прояви на открито.

Мерките допълват вече действащите ограничения върху продажбата на горива в града, където се намира основната база на руския Черноморски флот.

Случващото се е пореден знак за нарастващото въздействие на украинските удари върху руската енергийна инфраструктура. През последната година рафинериите се превърнаха в една от основните цели на украинските атаки, чиято цел е да ограничат способността на Русия да снабдява армията си и да финансира военните действия чрез износ на петролни продукти.