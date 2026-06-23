Израел вкарал контрабандно десетки хиляди приемници "Старлинк" в Иран

Бивш израелски премиер днес призна, че Израел е вкарал контрабандно интернет приемници "Старлинк" в Иран, за да помогне на антиправителствените протестиращи, макар че според него правителството на премиера Бенямин Нетаняху не е успяло да доведе плановете до край.

Нафтали Бенет, който беше премиер от 2021 до 2022 г., заяви пред аудиторията на Международния политически форум на Eврейския новинарски синдикат в Йерусалим, че е инициирал "процес на придобиване и контрабанда в Иран на десетки хиляди приемници "Старлинк", които щяха да позволят непрекъснатост на интернет и социалните мрежи".

"Старлинк", собственост на "СпейсЕкс" на Илон Мъск, предоставя сателитни интернет връзки. Иран вече е обвинявал Израел и САЩ в контрабанда на устройствата с цел подкопаване на неговата сигурност. "Старлинк" няма лиценз за дейност в Иран, но Мъск вече е заявявал, че услугата е активна там.

Бенет заяви, че устройствата са били предназначени да позволят на протестиращите да се координират и в крайна сметка да свалят иранското правителство.

"За съжаление, сегашното некомпетентно израелско правителство престана да прави това", каза той. "И когато протестът се състоя, тази инфраструктура не беше налице", допълни той.

Кабинетът на Нетаняху не отговори веднага на въпросите относно изявленията на Бенет, а от "СпейсЕкс" не бяха на разположение за коментар извън работното време в САЩ, посочва Ройтерс.

Иранските власти блокират достъпа на гражданите до интернет по време на периоди на безредици, включително по време на кървавите протести в цялата страна през януари и по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран, която започна в края на февруари.

Бенет, лидер на дясна партия и един от няколкото опозиционни политици, които се борят да заменят Нетаняху на изборите, предвидени за октомври, заяви, че Израел и други държави от Близкия изток трябва "да обединят сили, за да отблъснат и в крайна сметка да свалят" иранското правителство.

"Това е прогнил, стар, изолиран и некомпетентен режим и той ще падне, както падна Съветският съюз", каза бившият премиер сред аплодисменти.