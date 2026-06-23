Горещ въздух от Сахара изпепелява Европа, градусите удрят 46 (Обзор)

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40 души се удавили във Франция в опит да се разхладят

Европа преживява безпрецедентна гореща вълна, като температурите в някои части на континента може да достигат 46°. Екстремната жега се дължи на метеорологичен модел “Омега блок”, наречен така заради приликата си с формата на гръцката буква. При този климатичен модел горещ въздух, в случая от Сахара, се задържа над континента между две по-хладни въздушни области.

“Това привлича топъл въздух от Северна Африка, от Сахара, и затова имаме тази наистина интензивна жега”, каза пред Ройтерс Клеър Барнс, научен сътрудник по екстремни метеорологични условия и климата в Импириъл Колидж в Лондон.

Във Франция 40 души са се удавили през последните 7 дни, докато са търсели спасение от жегата. Сред загиналите е 13-годишно момиче, което се къпало със семейството си в река Сена в неделя, въпреки че

не знаело

да плува

По подобен начин в Германия фаталните инциденти при плуване са довели до пет смъртни случая през уикенда.

“Не е нещо, което трябва да се приема лекомислено да се плува в зони без надзор по време на гореща вълна”, коментира френският министър на спорта и младежта Марина Ферари.

Франция е изключила реактор в атомна електроцентрала близо до Тулуза. Причината е охлаждащата вода, ползвана от близка река, която се е затоплила твърде много и вече е над 28 градуса.

Франция отбеляза най-горещия си юнски ден в понеделник и най-топлата нощ в историята си, с минимална средна температура от 21,6° според Meteo France, като в над половината от страната има червен код за екстремно време.

Междувременно в Испания се очаква температурите да надхвърлят 44° в някои райони.

Испания е на-силно изложена на последиците от изменението на климата от почти всяка друга европейска страна, твърдят експерти. Държавната метеорологична служба Aemet съобщава, че юнските горещи вълни стават все по-чести, като между 2000 и 2025 г. в страната са регистрирани 10, а през предходните 25 г. - само две.

Нощите в страната са ужасно задушни, разказват местните. Прогнозите сочат, че температурите в късните часове няма да паднат под 25° в по-голямата част от Испания.

А в Италия е обявен червен код за гореща вълна в 15 града, включително Рим, Милано, Флоренция, Торино и Венеция.

В Германия, където температурите вече достигнаха 38°, метеорологичната служба на DWD прогнозира силни гръмотевични бури в източните региони, включително Берлин.

Синоптиците във Великобритания предупредиха, че температурите могат да достигнат безпрецедентни нива за юни през следващите дни. Метеорологичната служба на Острова издаде червено предупреждение за екстремни горещини за сряда и четвъртък, като се очаква температурите да достигнат поне 39° в Англия и Уелс. Тези градуси биха счупили рекорда за юни от 35,6°, поставен през 1957 и 1976 г.

Заради топлото време в цяла Европа

стотици училища

затвориха,

а влаковото движение в оживени градове като Париж и Брюксел беше намалено, за да се минимизира рискът от аварии.

Жегата предизвика и рязко покачване на цените на тока на пазара в цяла Европа тази седмица до нива, обикновено срещани през средата на зимата.

Експерти твърдят, че горещите вълни стават все по-интензивни и чести поради изменението на климата, а доклад на Службата за изменение на климата “Коперник” и Световната метеорологична организация установи, че Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова света да действа с “много по-голяма спешност”, за да ограничи глобалното затопляне, предупреждавайки, че изкопаемите горива са причина за двойна климатична и енергийна криза.