Мицкоски за отношенията с България: Не очаквам подобряване, ситуацията се радикализира

Премиерът се жалва до НАТО заради "застрашена сигурност на семейството му" при пътуване до Пампорово

Снимка на документ, публикуван във Фейсбук, за който се твърди, че е нота от посолството на Северна Македония в България, в която се иска осигуряване на транспортен коридор, "а при възможност и полицейски ескорт за целия престой" на съпругата и сина на премиера Християн Мицкоски до Пампорово в началото на годината, стана поредната тема, свързана с България в Северна Македония.

В снимката на предполагаемия документ, публикуван преди шест дни във Фейсбук групата „Грубовци, Енидже Вардар - родна Македония", е посочено приблизителното време, в което съпругата и по-малкият син на премиера на Северна Македония ще преминат границата между двете държави, както и придружаващите ги лица, осигуряващи сигурността на семейството - имената им, превозните средства, с които пътуват, комуникационните устройства и оръжията, които носят със себе си.

Коментирайки тази тема, Мицкоски нарече публикуването на предполагаемия документ „прецедент в дипломацията".

„Представете си сега, че ние извадим всички дипломатически ноти, които се изпращат от нашия източен съсед и на практика в тези дипломатически ноти пишат неща, които биха могли да бъдат интересни и за обществеността", каза Мицкоски.

Думите му бяха в отговор на журналистически въпрос дали се очаква подобряване на отношенията между България и Северна Македония в контекста на срещата на председателя на парламента в Скопие Африм Гаши с председателя на българския парламент Михаела Доцова по време на пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в София.

„Не го очаквам. Сигналите, идващи от там (от България), не ме правят оптимист, напротив, ситуацията се радикализира", заяви Мицкоски и уточни, че вече е информирал „партньорите в НАТО" за случая „с публикуването на дипломатическата нота", чрез което, по думите му, е "застрашена сигурността на семейството му".

„Все пак ние сме държава членка на НАТО....Всички тези индикатори, които виждаме обаче, не показват, че се движим към подобрение (на отношенията между България и Северна Македония), а напротив, има някои аматьорски ходове, които за мен са напълно неразумни и неясни. Но както и да е, ние трябва да останем фокусирани върху това, което е нашата задача, а именно да изпълним програмата за реформи, да правим реформите у дома, да изграждаме икономиката, да растем и т.н. Това е нашата задача като правителство", каза Мицкоски пред журналисти днес.

Изданието „Свободен печат" е отправило въпроси към говорителя на правителството на Северна Македония „откъде е изтекъл документът, дали е от българското външно министерство, тъй като първоначално беше публикуван в социалните мрежи", кой е информирал НАТО, дали това е направило правителството на страната и „кой е посочен като виновник за изтеклия документ", но уточнява, че до публикуването на текста за случая не са получили отговор на въпросите.