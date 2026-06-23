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Мицкоски за отношенията с България: Не очаквам подобряване, ситуацията се радикализира

Маринела Величкова, БТА

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Мицкоски Снимка Архив

Премиерът се жалва до НАТО заради "застрашена сигурност на семейството му" при пътуване до Пампорово

Снимка на документ, публикуван във Фейсбук, за който се твърди, че е нота от посолството на Северна Македония в България, в която се иска осигуряване на транспортен коридор, "а при възможност и полицейски ескорт за целия престой" на съпругата и сина на премиера Християн Мицкоски до Пампорово в началото на годината, стана поредната тема, свързана с България в Северна Македония.

В снимката на предполагаемия документ, публикуван преди шест дни във Фейсбук групата „Грубовци, Енидже Вардар - родна Македония", е посочено приблизителното време, в което съпругата и по-малкият син на премиера на Северна Македония ще преминат границата между двете държави, както и придружаващите ги лица, осигуряващи сигурността на семейството - имената им, превозните средства, с които пътуват, комуникационните устройства и оръжията, които носят със себе си.

Коментирайки тази тема, Мицкоски нарече публикуването на предполагаемия документ „прецедент в дипломацията".

„Представете си сега, че ние извадим всички дипломатически ноти, които се изпращат от нашия източен съсед и на практика в тези дипломатически ноти пишат неща, които биха могли да бъдат интересни и за обществеността", каза Мицкоски.

Думите му бяха в отговор на журналистически въпрос дали се очаква подобряване на отношенията между България и Северна Македония в контекста на срещата на председателя на парламента в Скопие Африм Гаши с председателя на българския парламент Михаела Доцова по време на пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в София.

„Не го очаквам. Сигналите, идващи от там (от България), не ме правят оптимист, напротив, ситуацията се радикализира", заяви Мицкоски и уточни, че вече е информирал „партньорите в НАТО" за случая „с публикуването на дипломатическата нота", чрез което, по думите му, е "застрашена сигурността на семейството му".

„Все пак ние сме държава членка на НАТО....Всички тези индикатори, които виждаме обаче, не показват, че се движим към подобрение (на отношенията между България и Северна Македония), а напротив, има някои аматьорски ходове, които за мен са напълно неразумни и неясни. Но както и да е, ние трябва да останем фокусирани върху това, което е нашата задача, а именно да изпълним програмата за реформи, да правим реформите у дома, да изграждаме икономиката, да растем и т.н. Това е нашата задача като правителство", каза Мицкоски пред журналисти днес.

Изданието „Свободен печат" е отправило въпроси към говорителя на правителството на Северна Македония „откъде е изтекъл документът, дали е от българското външно министерство, тъй като първоначално беше публикуван в социалните мрежи", кой е информирал НАТО, дали това е направило правителството на страната и „кой е посочен като виновник за изтеклия документ", но уточнява, че до публикуването на текста за случая не са получили отговор на въпросите.

Мицкоски Снимка Архив

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