Талибаните преговаряха за първи път с ЕС "при закрити врата" за депортациите

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Делегация на афганистанските талибани се срещна с представители на ЕС в Брюксел за преговори "при закрити врата", които се фокусираха върху дипломатическите услуги и "достойното връщане" на афганистанците в изолираната и опустошена от войната страна, заяви представител на талибаните, цитиран от Асошиейтед прес, съобщава БТА.

Афганистанците съставляват една от най-големите групи мигранти, търсещи убежище в ЕС, но все повече правителства в блока от 27 държави искат да ускорят и увеличат депортациите на онези, чиито молби са отхвърлени или които извършват престъпления в приемащите ги страни.

"Това беше историческо посещение, тъй като за първи път делегация от Ислямския емират посети ЕС и проведе преговори със страните членки в Брюксел", заяви Абдул Кахар Балхи, говорител на министерството на външните работи на талибаните, който ръководеше делегацията от пет души.

Балхи също така посочи, че са били обсъдени "възобновяването на широкообхватни консулски услуги за афганистанците в зоната на ЕС, включително необходимостта от мерки за изграждане на доверие, консулско присъствие и процес на достойно завръщане".

Срещата се състоя на неупоменато място в белгийската столица, отбелязва АП.

Афганистанските власти наложиха драконовски ограничения върху правата, особено на жените и момичетата, откакто талибаните завзеха властта в страната през 2021 г. вследствие на хаотичното изтегляне на силите, водени от САЩ, припомня АП.

Правозащитни групи казаха, че днешната среща подкопава задълженията на ЕС по отношение на правата на човека и може да застраши хората в Европа и Афганистан.

Тъй като нито една държава от ЕС не признава талибаните, срещата в Брюксел символизира малък пробив в дипломатическата изолация на режима в Кабул от завземането на властта преди пет години, посочва АП.

Афганистанската активистка и носителка на Нобелова награда за мир Малала Юсафзай заяви вчера, че е "дълбоко разтърсена", че ЕС разговаря с талибаните.