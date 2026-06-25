Гърция е лошото ченге на специалните монети в ЕС

Освен на България съседите блокират възпоменателни тиражи на Словакия и Италия, но Братислава преодолява ветото

Досега в България смятахме, че държавите в ЕС спорят главно по възлови теми – как да се пълни общата хазна, да се преговаря ли с Русия, накъде да се насочват мигрантите, как икономиката на Европа да се противопоставя на Китай... Един казус отпреди дни, в който страната ни се оказа главно действащо лице, показа, че всъщност 27-те се контролират дори в най-тънките детайли.

Член на еврозоната засега блокира искането на България първата възпоменателна монета след въвеждането на еврото да е посветена на кирилицата и на нея да пише "Българската азбука". За казуса пръв съобщи нидерландски експерт, който се занимава с процеса по присъединяване на Западните Балкани и живее в Скопие.

С разнищването на случая се зае евродепутатът Христо Петров – Ицо Хазарта, който написа, че е поискал "пълната информация за внесения от България проект, възражението срещу него, както и коя е държавата членка, подала това възражение". През седмицата "24 часа – 168 истории" опита да се свърже с него за информация дали вече е получил отговор на питанията си, но до редакционното приключване на материала такава не бе получена.

Преди това БНТ съобщи, че възражението всъщност е на Гърция, а мотивът - че надписът "Българската азбука" може да създаде прецедент за бъдещи подобни претенции от други държави, използващи кирилицата. Северна Македония, Украйна и Сърбия също са кандидати за членство в ЕС и в тях се пише на кирилица, преброи БНТ. Гърция се притеснявала, че ако сега направи компромис с България, по-късно те ще имат основания да говорят съответно за македонска, украинска или сръбска азбука. Черна гора и Босна и Херцеговина също се стремят към членство в Евросъюза, като в двете държави се използва и кирилицата, и латиницата.

След избухването на казуса БНБ съобщи, че "процедурата по одобрение не е приключила и продължава в съответствие с установения ред", както и че банката няма да коментира публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса преди приключването му.

През 2004 г. ЕС позволи на държавите в еврозоната да тиражират свои възпоменателни монети от 2 евро. Форматът е избран, тъй като е

с голям диаметър и с добри защити срещу фалшифициране. Гърция е първата страна, която се възползва от възможността да тиражира възпоменателна монета по случай Олимпийските игри преди 22 г. Първоначално всяко правителство има право да сече по 1 тираж на година, но през 2012 г. е разрешен и втори. По изключение

може да бъде издадена и трета монета, ако тя се емитира съвместно от всички държави в еврозоната за събитие с изключително общоевропейско значение.

Освен да стимулира колекционерството, идеята за възпоменателните монети е да символизират европейското единство и разбирателството между съседите, пише Numismatic news. "За колекционерите остава удоволствие да намерят монета в ресто във Франция или Испания, почитаща събитие или историческа личност от Германия, Италия или Латвия", посочва изданието.

Към края на 2025 г. са емитирани 584 различни варианта на възпоменателни монети. Както вече стана ясно, преди държава член да тиражира своя, проектът трябва да премине през процес на одобрение. Той се преглежда както от ЕК, така и от всеки член на еврозоната. От 2015 г. насам е задължително да се правят и неофициални консултации, за да се предотврати изборът на сюжети, които може да предизвикат конфликти и да покажат, че ЕС не е толкова единен, колкото иска да изглежда.

Историята показва, че първата държава с възпоменателна монета Гърция е и страната, която досега най-често оспорва възможността това да правят други членки на съюза. През 2012 г. Словакия създава проект по случай 1150-годишнината от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий.

Словашката монета по случай 1150 години от Великоморавската мисия на Кирил и Методий.

На монетата двамата са изобразени с ореоли над главите и в религиозни одежди, наречени палиуми, върху които са извезани кръстове. Над светците се издига още един, още по-голям кръст. Спазвайки правилата, словашката национална банка изпраща проекта за одобрение на ЕК, Съвета на ЕС и на всяка страна поотделно. В отговор банковият съвет му налага вето. Неофициално се разбира, че това е станало отново по искане на Гърция, като в случая тя е подкрепена и от Франция. Двете страни се позовали на регламента, свързан с издаването на възпоменателни монети, според който те трябва да са "религиозно неутрални", тъй като ще се ползват от хора с различни вероизповедания. В резултат през ноември 2012 г. първоначално банката на Словакия се съгласи да преработи проекта и да премахне ореолите и кръстовете.

Впоследствие обаче решението предизвика силно недоволство в словашкото общество. Католическата църква, обществени организации и политици определиха събитията като "натиск от Брюксел" и обида към националната история на страната. Националната банка бе критикувана, че се е огънала, а действията са квалифицирани като национален срам. Няколко партии изпратиха писмо до гуверньора с искане да настоява за запазване на първоначалния дизайн на монетата. Банкерите в Словакия отговориха на обществените нагласи и отново входираха 2-те евро в първоначалния им вид. В Съвета на ЕС започнаха разгорещени консултации, в рамките на които Словакия настоя за уважение на историческите факти. Изтъкнато бе, че кръстът, фигуриращ в първоначалния вариант на възпоменателната монета, символизира не само религията, но и държавността в Словакия и че същият присъства в националния герб на страната. Посочено бе още, че Словакия вече сече редовните си монети с него на обратната страна.

В крайна сметка позицията на централноевропейската държава бе приета и ЕК ревизира ветото. Ореолите на светите братя са признати не като обикновен религиозен знак, а като неразделна част от историческата иконография. С леко закъснение монетата бе издадена в тираж от 1 млн. навръх 5 юли – деня, в който Словакия почита светите равноапостоли Кирил и Методий.

Гърция е замесена и в още един казус, свързан с възпоменателна монета. През 2019 г. Италия направи постъпки да издаде такава в чест на стогодишнината на Националната алпийска асоциация.

Италианската възпоменателна монета от 5 евро.

Става дума за сдружението на най-старата действаща специализирана планинска пехота в света. Елитният корпус е създаден през 1872 г. с цел да защитава северните граници на Италия и преди 7 г. правителството поиска да почете годишнината от създаването на организираната му структура. Гърция и Германия обаче наложиха вето с аргумент, че монетата ще прослави военна организация. Гърция се почувствала засегната, защото през Втората световна война подразделения на алпийските стрелци са изпратени да нахлуят на нейната територия. По тази причина прочитът на Атина е, че монетата ще прослави корпус, свързан с агресия срещу нейната територия. Италия възрази, че асоциацията на стрелците е създадена с мирни цели, сред които са насърчаване на доброволчеството и защитата на населението. Ветото обаче остана и се наложи на Апенините да измислят друг начин да почетат елитната си част.

В Западна Европа през 2015 г. Франция блокира плановете на Белгия да тиражира монета от 2 евро в чест на 200 г. от битката при Ватерло, в която Наполеон претърпява окончателно поражение. На обратната страна е изобразен паметникът "Лъвският хълм" и схема на двете армии. Париж обаче възрази срещу проекта и също наложи вето. Френското правителство изпрати официално писмо до Съвета на ЕС, в което заяви, че битката при Ватерло има "негативен отзвук в колективното съзнание на французите". Франция аргументира позицията си с това, че прославянето на символ, свързан с разделение и минали военни конфликти, подкопава усилията за изграждане на европейско единство.

Белгия отвърна, че е изненадана от бурната френска реакция, идваща 2 века след събитието. Въпреки това местното правителство бе принудено да претопи около 180 000 вече изсечени монети. Все пак страната намери начин да отбележи 200 г. от битката при Ватерло. Докато възпоменателните монети от 2 евро изискват одобрение от всички страни в еврозоната, държавите имат право без чуждо съгласие да емитират монети с нестандартен номинал, с които може да се плаща само на тяхна територия. В резултат в Белгия се появи монета от 2,5 евро в чест на поражението на Наполеон. И днес тя вече има доста по-висока колекционерска цена и е много търсена от нумизматите.

По същия начин и Италия преодоля ветото на Гърция и Германия, тиражирайки монета от 5 евро, изработена от специфична сплав, наречена бронзитал, съдържаща мед и алуминий с добавка на никел.

В България вече също се чуват гласове държавата да се бори срещу ветото на Гърция, ако то се потвърди официално. Преди дни президентът Илияна Йотова се изказа в такъв дух на церемонията по встъпването на новия член на УС на БНБ проф. Николай Неновски. "БНБ има пълни основания както от гледна точка на науката, така и от гледна точка на законодателството, да защитим проекта за възпоменателна евромонета, посветена на българската азбука" – заяви Йотова на събитието.

"Искам да ви пожелая кураж и смелост в отстояването на българския интерес, особено в последния казус с една претенция по отношение на една наша юбилейна монета, на която пише "Българската азбука" – посочи тя. - Струва ми се, че тук ние всички трябва да защитим своето право. Ние сме така отгледани, така откърмени и възпитани - нашата кирилица е българската азбука. Аз правя вече три подред научни световни форуми, посветени на кирилицата. Няма нито един учен от световна величина, независимо от коя страна и от коя точка на света идва, който да не употребява термина българска азбука, създадена още в края на IX-и век, началото на X-и век в Преславските скриптории на старата ни столица."

Освен на възпоменателните монети от 2 евро и тиражирането на доста други редовни евромонети e ставало повод за ожесточени спорове както в рамките на ЕС, така и между държави във и извън него. Преди включването на Хърватия в еврозоната

между нея и Сърбия избухна скандал, след като най-новият член на ЕС реши да постави образа на изобретателя Никола Тесла върху част от евромонетите, които нейната банка сече. Банката на Сърбия обвини съседите в узурпиране на културно и историческо наследство на сръбския народ, позовавайки се, че Тесла е сърбин, макар и роден на територията на днешна Хърватия. Поради липсата на механизъм Сърбия да влияе на решенията в ЕС обаче ликът на Тесла върху хърватските монети от 10, 20 и 50 евроцента бе запазен.

Преди Кипър да стане член на еврозоната през 2008 г. възникна спор около географската карта и изписването на името на държавата. Страната реши да изпише името си върху националната страна на евромонетите на два езика - на гръцки

и на турски език, тъй като и двата са официални по конституция. Това предизвика известно недоволство сред част от местните политици, тъй като северната част на острова е под турска окупация. Отделно в общите европейски монети Кипър отсъстваше от картата поради твърде отдалеченото си местоположение. В крайна сметка ЕС промени дизайна на всички евромонети, за да включи Кипър, а също така и Малта. А Кипър запази двуезичния надпис.

Битката за българската монета предстои...