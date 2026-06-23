Украйна унищожи стратегически жп мост в Крим

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са унищожили ключов железопътен мост над Севернокримския канал в окупирания Крим, предадоха Укринформ и Ройтерс.

В публикация в „Телеграм" украинските Сили за специални операции посочиха, че съвместно с агенти на място са извършили два удара по моста в района на село Роздолне в окупирания полуостров.

Според украинската страна съоръжението е имало важно стратегическо и логистично значение за руските сили. Мостът е бил част от транспортен коридор, използван за превоз на товари, ресурси и военни доставки. По него са се осъществявали доставки както от Русия през Крим към руските войски в южния участък на фронта, така и вътрешни доставки за поддържане на военната инфраструктура на полуострова.

Миналата седмица украинските сили атакуваха и петролната база „Ростовнефтепродукт", както и склад за горива и смазочни материали в град Гуково в южната руска Ростовска област. Според Киев тези обекти са обслужвали транспортната инфраструктура в региона и са били използвани за нуждите на руската военна логистика, припомня БТА.

Кримският полуостров беше завзет със сила и незаконно анексиран от Русия през 2014 г. По данни на западни анализатори и официални представители зачестилите украински удари с голям обсег показват способността на Киев да нанася сериозни щети на Русия и да засилва натиска върху Кремъл. В същото време напредъкът на руските сили на фронта остава ограничен, отбелязва Асошиейтед прес.