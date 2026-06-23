Туск призова за продължение на сътрудничеството Полша-Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полският министър-председател Доналд Туск заяви днес, че продължаването на сътрудничеството между Полша и Украйна е в интерес и на двете държави, на фона на охладнелите напоследък отношения между Варшава и Киев заради възобновени исторически спорове, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Преди заседанието на кабинета във вторник Туск подчерта, че Полша е подготвила и е съдействала за подготовката на около 200 споразумения и договорености, включително редица „пряко полско-украински", пише БТА.

„В интерес на Полша е това сътрудничество да продължи", каза той. „Говорим за стотици милиарди долари и това не са полски пари, а средства, които ще бъдат изразходвани от полски компании в Украйна след края на войната", добави Туск.

Повод за напрежението стана решението на украинския президент Володимир Зеленски да даде на военно подразделение името на Украинската въстаническа армия (УПА) от времето на Втората световна война. Организацията е смятана за отговорна за масовите убийства на десетки хиляди поляци в днешна Западна Украйна по време на войната.

В отговор президентът Карол Навроцки в петък лиши Зеленски от най-високото полско отличие – Ордена на Белия орел. Решението предизвика ответна реакция, като редица украински политици се отказаха от получените полски отличия.

В резултат на дипломатическото напрежение Зеленски няма да присъства на Конференцията за възстановяването на Украйна, която започва в четвъртък в Гданск. Вместо него украинската страна ще бъде представена от министър-председателя Юлия Свириденко.

Днес Туск заяви, че „и двете страни трябва да знаят, че си струва да бъдат почтени".

„Изграждането на добри отношения не е само израз на почтеност в трудни времена, по време на война, но и носи ползи", добави той.

Туск увери, че конференцията в Гданск ще се проведе независимо от отсъствието на украинския президент.

„Независимо кой в момента саботира усилията ни във Варшава и Киев, тази конференция ще се проведе по един или друг начин", заяви Туск.