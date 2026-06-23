Иран: Ракетите ни не са част от меморандума на САЩ и няма да бъдат

Ракетите на Иран не са част от меморандума за разбирателство, подписан със САЩ, и “никога няма да бъдат”, заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан по време на съвместна пресконференция с пакистанския премиер в Исламабад, предадоха Ройтерс и БТА.

Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности с никоя страна и силно вярва, че регионалният мир и стабилност могат да бъдат постигнати само с честни разговори и вътрешнорегионално сътрудничество, добави Пезешкиан.

Напрежението около ядрената програма на Иран се засилва на фона на противоречиви твърдения между Вашингтон и Техеран за постигнати договорености. По думите на американския президент Доналд Тръмп, Иран е дал съгласие за „ядрени инспекции до безкрай", въпреки че иранската страна категорично отрича да е поемала такъв ангажимент. Тръмп също така твърди, че размразени ирански активи ще бъдат насочени към хуманитарни покупки от САЩ, като част от по-широк пакет мерки, включващ временно облекчаване на санкциите.

Според вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, преговорите с ирански представители са създали основа за окончателно споразумение, като Техеран е приел връщането на инспектори от Международна агенция за атомна енергия. В същото време Вашингтон твърди, че е договорено 60-дневно спиране на санкции, което да даде шанс на новия преговорен процес, започнал след кръг от разговори с посредничеството на Катар и Пакистан.

Иран обаче отхвърли тези твърдения. Говорители на външното министерство и иранската мисия в Женева заявиха, че не е постигнато съгласие за ядрената програма, не са провеждани срещи с директора на МААЕ Рафаел Гроси и няма договорен план за инспекции на повредени ядрени съоръжения. Техеран подчерта, че решенията относно размразени активи са изцяло суверенни и не подлежат на външен контрол, а ядрената програма остава с твърдение за мирни цели.