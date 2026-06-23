Мелони: Нямам намерение да продължавам спора с Тръмп

"Нямам намерение да продължавам да подхранвам този спор". Това заяви премиерът на Италия Джорджа Мелони пред журналиста Маурицио Белпиетро след спора, предизвикан от американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че тя го е умолявала да се снима с него миналата седмица по време на срещата на върха на Г-7.

Тя допълни, че не вижда опасност от последици и подчерта, че отношенията между САЩ и Италия са добри, отбелязва Ройтерс.

"Смятам, че двустранната ни работа със САЩ трябва да се върне към нормалност. Казах това и вчера пред кабинета с оглед на предстоящите срещи", заяви Мелони, цитирана от италианската новинарска агенция АНСА.

"Не виждам риск от обрат" в италиано-американските отношения и след последните твърдения на Тръмп, който критикува Рим, че не е помогнал за войната му срещу Иран, добави италианският премиер, пише БТА.

Тя подчерта, че "това са две системи с толкова дълга и солидна история на сътрудничество, която не може да бъде изтрита и предоговаряна заради дискусия в социалните мрежи", като отбеляза, че отношенията продължават да се развиват положително на институционално и икономическо ниво.

Мелони припомни, че посещението на италианския министър на отбраната Гуидо Крозето във Вашингтон и износът от Италия, "който нараства въпреки митата на САЩ в последния период, показват, че продуктите ни все още са добре приети".

Италианският премиер обвини в петък някогашния си близък съюзник Тръмп, че си е измислил история за нея, след като американският президент каза пред италианска телевизия, че тя го е "умолявала" да се снима с нея на срещата на върха на Г-7 във Франция.